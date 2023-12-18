В Одессе рекомендовали снести памятник Александру Пушкину

По данным издания "Думская", на скульптуру уже претендуют сотрудники музея русского поэта, а также служащие литературного музея

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы на прошедшем сегодня заседании приняла решение рекомендовать к сносу памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает издание "Думская".

По его данным речь идет о памятнике, находящемся на одноименной улице напротив музея посвященного все тому же Александру Пушкину. Издание отметило, что на памятник уже претендуют сотрудники музея русского поэта, а также служащие Одесского литературного музея.

Помимо этого, комиссия также рекомендовала демонтировать памятный знак под названием "Тень Пушкина", расположенный на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской и изображение ордена Ленина на постаменте стелы "Крылья Победы", открытой в 1984 году к 40-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, расположенной на площади 10 Апреля.

Однако не все памятники в Одессе, посвященные Пушкину и российским государственным деятелям, подвергаются демонтажу. Так, 13 ноября историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы, рассмотрев вопрос о судьбе ряда городских памятников в связи с действием законов о декоммунизации и "запрете на пропаганду российской имперской политики", рекомендовала оставить памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их "исключительной ценностью". В горсовете указали, что расположенный на Приморском бульваре памятник Пушкину 1887-1889 гг. (скульптор Жозефина Полонская) является "одним из самых выдающихся на территории Одессы памятников монументального искусства, представляющих исключительную художественную ценность".

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.