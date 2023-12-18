В Москве дома-книжки на Новом Арбате окрасились в цвета флага Катара

Мероприятие приурочено к национальному дню королевства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Иллюминация трех домов-книжек на Новом Арбате в центре Москвы окрасилась в белый и темно-бордовый - цвета флага Катара в честь национального дня королевства.

Медиафасады 26-этажных многоквартирных зданий отображают развевающийся катарский флаг с характерной зигзагообразной полосой, убедился корреспондент ТАСС. Национальный день страны отмечается 18 декабря.

Как неоднократно отмечали в российском дипведомстве, отношения РФ и Катара носят традиционно дружественный характер. На фоне эскалации палестино-израильского конфликта Россия последовательно давала высокую оценку посредническим усилиям Катара. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее также называл Доху ключевым партнером Москвы на Ближнем Востоке.