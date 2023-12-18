В Энергодаре демонтируют городскую новогоднюю елку

Дерево попало под ледяной дождь

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Энергодара приняли решение демонтировать городскую новогоднюю елку, попавшую под ледяной дождь, сообщил в своем Telegram-канале мэр Эдуард Сеновоз.

"Дал команду демонтировать елку, установленную на центральной площади города. К большому сожалению, несмотря на все старания членов нашей большой и дружной атомной семьи, елка по пути к нам попала под ледяной дождь и приехала в Энергодар в плачевном состоянии", - написал он.

Мэр пообещал, что городская елка к Новому году в Энергодаре будет установлена.