В национальном парке "Земля леопарда" осенний период впервые прошел без пожаров

В 2023 году произошло всего шесть возгораний

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Осенний пожароопасный период текущего года завершился без единого природного пожара на территории национального парка "Земля леопарда" на юге Приморского края. Об этом ТАСС рассказал директор нацпарка Виктор Бардюк.

"С пожарами действительно у нас накоплен большой опыт и профилактики, и тушения. В этом году было всего шесть возгораний, при этом все они не были лесными, только природные. Вообще в последние несколько лет у нас минимальная горимость. А текущей осенью вообще не было допущено возгораний на нашей территории", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, каждый пожароопасный сезон в нацпарке создаются специальные группы, оснащенные всем необходимым для ликвидации возгораний. По данным пресс-службы "Земли леопарда", бороться с огнем приходилось у границ охраняемых территорий. Работа велась как с крупными, так и с небольшими пожарами.

Под защитой дирекции заповедников "Земля леопарда" находятся четыре особо охраняемые природные территории: национальный парк "Земля леопарда", старейший заповедник Дальнего Востока "Кедровая падь", Уссурийский и Дальневосточный морской заповедники. Общая площадь охраняемых территорий составляет более 400 тыс. га.