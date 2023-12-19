В Хабаровском крае авиарейсы в северное село Аян перенесли на 20 декабря

Причиной стал сильный ветер

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Вылет самолетов в село Аян на севере Хабаровского края перенесли на среду из-за сильного ветра, сообщили ТАСС в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Рейсы перенесены на 20 декабря, скопилось восемь рейсов из Хабаровска в Аян и обратно, вылета ждут 55 человек", - сказали в авиакомпании. Порывы ветра в Аяне достигают 15-20 м/с, по пути нет запасных аэродромов, а местный относится к категории горного. Из-за его географических особенностей полеты воздушных судов L-410, которые летают по этому направлению, выполняются при порывах ветра не больше 15 м/с. Людей разместили в гостиницах, обеспечили питанием.

Это самый продолжительный период нелетной погоды в этом году. Люди не могут отправиться по маршрутам 12-й день. Только 18 декабря авиакомпания смогла выйти на плановый график полетов из Хабаровска в Охотск на севере региона и обратно. Авиасообщение с поселком было приостановлено с 7 по 14 декабря включительно из-за неблагоприятных условий на месте. С конца прошлой недели и за выходные на этом направлении и в обратную сторону были доставлены 536 пассажиров.

На территорию края с 7 декабря оказывал влияние сильный снежный циклон, на прошлой неделе на севере сохранялся ветер с порывами свыше 25 м/с. В Охотском округе вводился режим ЧС.