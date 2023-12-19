В новосибирском заказнике запустят новый туристический маршрут

Его протяженность составит 40 км

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Туристический маршрут по местам обитания косуль, лосей и кабанов запустят в заказнике "Кирзинский" в Новосибирской области в 2024 году. Его протяженность составит 40 км, сообщил ТАСС Михаил Здвижков, заместитель директора по научной работе и государственному мониторингу "Васюганского заповедника", в управлении которого находится заказник.

"Началась разработка туристического маршрута и экологической тропы для рекреантов, в следующем году планируется его полноценный запуск. Протяженность данного маршрута, проходящего по местам обитания видов, охраняемых в пределах заказника "Кирзинский", 40 км", - рассказал Здвижков.

По способу передвижения туристов его можно отнести к смешанным (включает пешую и автомобильную экскурсии). Он будет проходить по лесостепной зоне Новосибирской области. Во время прогулки туристы смогут увидеть несколько природных достопримечательностей, в частности, озеро Чаны - самое крупное в Западной Сибири, а также богатые рыбой озера Илган и Ларино. "При движении по маршруту рекреанты могут наблюдать таких животных как косули, лоси, кабаны в естественной среде обитания. В летний период в ходе движения по маршруту можно будет наблюдать места гнездования перелетных птиц", - пояснил Здвижков.

Он добавил, что отправной точкой маршрута станет село Зюзя, расположенное на северном побережье озера Чаны, где туристов будет ожидать комфортабельный автобус. Завершится маршрут на месте исчезнувшей еще в прошлом веке деревни Новокрасулино. Сотрудники расскажут туристам о том, как организована работа в заказнике, познакомят их с особенностями подкормочных площадок для животных. Продолжительность маршрута составит около 6,5 часов.

Кирзинский заказник располагается на территории двух районов Новосибирской области. Его общая площадь составляет 119 тыс. га. На территории заказника расположено более 50 озер общей площадью 2 589 га. В заказнике обитают редкие животные, также там есть редкие растения.