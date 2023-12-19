Более 170 тыс. человек посетили первую Московскую неделю красоты

В рамках мероприятия 359 отечественных производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний презентовали косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московская неделя красоты завершилась в Москве, ее посетили более 170 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Там уточнили, что в рамках первой Московской недели красоты в Центральном выставочном зале "Манеж" косметику, парфюмерию и продукты для здорового питания презентовали 359 отечественных производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний.

"За четыре дня программу посетили больше 170 тыс. жителей и гостей города. Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана. Предложения о сотрудничестве получили и участники проекта "Сделано в Москве", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что стенд проекта "Сделано в Москве" объединил 19 компаний, еще 35 - разместили свою продукцию на индивидуальных витринах. В деловую программу вошло около 50 тематических сессий с участием отечественных и зарубежных специалистов. Эксперты обсудили, как меняется индустрия красоты, на что обращать внимание при выборе косметики и какие современные гаджеты помогают следить за здоровьем.

Сегодня в столичной бьюти-отрасли работает почти 20 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), что составляет 12% от всех игроков российского рынка. Самый многочисленный сегмент - сфера услуг, где задействовано больше 14 тыс. предприятий. Наибольший темп развития демонстрирует производственный сектор. За пять лет он вырос на 58% - почти до тысячи предприятий. Они выпускают декоративную косметику, натуральные средства для ухода за волосами, кожей лица и тела и многое другое, добавили в пресс-службе.

"Сейчас в Москве базируется четверть отечественных производителей товаров для красоты. При этом на столичные компании приходится половина всего оборота сегмента в стране", - отметила Сергунина.

В новость внесена правка (10:14 мск) - передается с уточнением в лиде и втором абзаце, верно - неделя красоты.