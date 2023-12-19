В России заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла на 6,5% по сравнению с прошлой неделей

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в 41 регионе показатели заболеваемости превышают среднероссийские

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 6,5% в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 50-й неделе 2023 года в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель вырос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в 41 регионе России показатели заболеваемости превышают среднероссийские. "В структуре преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии - 68,3 %. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет 31,7 %", - добавили в ведомстве.