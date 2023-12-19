Курганская область инициирует проверки на наркотики претендентов на гражданство России

Предложение направят в Государственный антинаркотический комитет

ТАСС, 19 декабря. Курганская область до конца декабря направит в Государственный антинаркотический комитет предложение ввести обязательное тестирование на наркотики для иностранцев, желающих стать гражданами России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона Вадима Шумкова.

"До конца декабря регион планирует отправить предложение в Государственный антинаркотический комитет", - подтвердили в пресс-службе.

Ранее Шумков сообщил, что намерен предложить "обязательное специальное тестирование на лояльность к употреблению и распространению наркотиков" для тех, кто претендует на российское гражданство, вид на жительство, разрешение на работу.

Государственный антинаркотический комитет создали в 2007 году для координации деятельности федеральных, региональных и муниципальных властей по противодействию незаконному обороту наркотиков. Его председателем является глава МВД Владимир Колокольцев.