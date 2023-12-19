19 декабря, 11:43

Собянин: к концу 2023 года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

До конца года планируется ввести еще 17 центров

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Центры московского долголетия будут работать в новогодние праздники, к концу 2023 года их число достигнет 120, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во вторник Собянин открыл Центр московского долголетия "Измайлово". Встреча с первыми гостями центра прошла в предновогодней атмосфере. Мэр поздравил горожан с наступающим праздником и украсил новогоднюю елку символическим шаром.

"Я должен сказать, что мы до конца года введем еще 17 центров, и будет 120 их в Москве, то есть практически в каждом районе <...>, в большинстве районов Москвы, потому что Москва тоже растет <...>. И самое главное не в количестве этих центров, и даже не в самих зданиях, а в том, что вы наполняете их своим душевным теплом, любовью, и они действительно становятся вторым домом, где можно отдохнуть, пообщаться с друзьями, заняться любимым делом", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в этом году центры "Московского долголетия" будут работать и в течение новогодних праздников, чтобы москвичи старшего поколения могли встретиться с друзьями и отдохнуть от домашней суеты.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что новый центр московского долголетия "Измайлово" открылся в помещении бывшего загса. В центре есть многофункциональный актовый зал, спортивный и тренажерный залы, а также гостиная, творческие мастерские и кулинарная студия.

О проекте

В марте 2018 года Собянин дал старт городскому проекту "Московское долголетие". Первый центр московского долголетия был открыт в 2019 году. За пять с половиной лет к проекту присоединились больше 530 тыс. горожан. Участники могут посещать бесплатные занятия по 40 направлениям - образовательным, спортивным или творческим.

В 2023 году в центрах московского долголетия запустили два новых проекта: "Серебряное наставничество" и "Школа здоровья". "Серебряное наставничество" - совместная инициатива центров московского долголетия и центров содействия семейному воспитанию. Горожане старшего возраста проводят время с детьми, которые остались без попечения родителей. Они вместе посещают мастер-классы, делятся опытом и знаниями. В проекте сейчас 700 участников.

Одной из самых популярных активностей в 2023 году среди горожан старшего поколения стал "Пеший лекторий" - познавательные экскурсии по столице. Занятия опередили по популярности скандинавскую ходьбу, которая была неизменным лидером среди активностей на свежем воздухе много лет. Сейчас экскурсии посещает более 29 тыс. москвичей старшего поколения. 

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