Очередь на въезд из Латвии в Россию под Псковом сократилась до 1,1 тыс. фур

Сохраняются также очереди на въезд в Россию со стороны Эстонии

ПСКОВ, 19 декабря. /ТАСС/. Очередь на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка", за последнюю неделю снизилась на 10%, до 1,1 тыс. большегрузных автомобилей, следует из данных Федеральной таможенной службы.

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в Россиию: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - 570", - сообщается на сайте ФТС. По данным ведомства, на пункте пропуска "Убылинка" в очереди на въезд в Россию находятся 530 фур. При этом неделю назад в очереди на въезд на этих двух пунктах пропуска находились 1,22 тыс. грузовиков.

Кроме того, по данным ФТС, сохраняются очереди на въезд в Россию со стороны Эстонии. На пункте пропуска "Шумилкино" в очереди на въезд - 60 грузовиков, на пункте пропуска "Куничина гора" - 60 большегрузов.

В середине апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.