Беглов предупредил о задержке уборки снега в Петербурге из-за проблем с кровлей зданий

Губернатор порекомендовал жителям города быть "чрезвычайно внимательными"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил об увеличении срока уборки улиц города от снега, поскольку службы по благоустройству должны сконцентрироваться на очистке кровель. Об этом он написал, обращаясь к горожанам, в своем официальном Telegram-канале.

"В связи с резким изменением погодных условий в городе сложилась непростая ситуация, образовалось большое количество льда. Все коммунальные службы города заняты очищением кровель, так как именно кровли представляют особую опасность для наших жителей. На это требуется время. Также в связи с приоритетом именно на эти работы сроки вывоза снега с улиц увеличиваются", - отметил Беглов.

Он порекомендовал жителям Петербурга быть "чрезвычайно внимательными".

В Петербурге продолжается оттепель после обильных снегопадов начала зимы, на дорогах образовалась гололедица. Опасность для пешеходов представляют также сосульки и глыбы льда, которые из-за таяния при плюсовой температуре падают с крыш домов. Зафиксировано уже несколько пострадавших от сосулек, включая женщину с ребенком в коляске. Один человек погиб из-за падения наледи с крыши.

Комитет по благоустройству работает в режиме повышенной готовности, специалистам поручено обеспечить водоотведение и обработать опасные участки дорог противогололедными материалами, в первую очередь - тротуары, пешеходные переходы, территории у остановок. Городские магистрали чистят 894 единицы техники, 913 специалистов убирают снег вручную, скалывают наледь и посыпают поверхности пескосоляной смесью. Дорожки и площадки в парках и скверах приводят в порядок 275 машин и 944 работника зеленого хозяйства.