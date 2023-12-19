Иркутская область ожидает роста турпотока к 2036 году более чем вдвое

Достичь показателя в 3,6 млн туристов планируют за счет реализации крупных проектов в сфере туризма

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Турпоток в Иркутскую область, где главным направлением для отдыха является озеро Байкал, планируется довести до 3,6 млн человек к 2036 году, то есть более чем вдвое по сравнению с текущим годом. По итогам 2023 года турпоток должен составить 1,7 млн человек, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на пресс-конференции.

"Иркутская область работает в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", вместе с Республикой Бурятией создаем курорт "Волшебный Байкал". Эту работу ведем по поручению президента России Владимира Путина. Мы поставили цель к 2036 году увеличить приток туристов в регион до 3,6 млн человек. Предварительно, по итогам 2023 года этот показатель составит 1,7 млн туристов", - сказал Кобзев.

Способствовать росту турпотока будет реализация крупных проектов в сфере туризма. Курорт "Волшебный Байкал" объединит Байкальск, где создана и развивается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала", и туркластер "Байкальская слобода", который расположится на берегу Ангары под Иркутском. В ОЭЗ сейчас создается туристическая и инженерная инфраструктура, зарегистрированы 23 резидента, которые в общей сложности вложат в свои проекты более 20 млрд рублей, первые отели должны открыться в ближайшее время. В туркластере "Байкальская слобода" строительство еще не начато, ожидается, что первые туристы смогут посетить его в 2027 году. На территории в 330 га планируется построить гостиницы на 3,5 тыс. номеров, кемпинги, яхтенную марину и другие объекты.

Кроме того, в Иркутской области строятся модульные отели, что тоже увеличивает номерной фонд. По итогам 2023-2024 годов будут построены такие отели на 491 новый номер. За счет федеральной субсидии и средств областного бюджета на это направлено более 622 млн рублей.

Иркутская область является одним из лидеров рейтинга туристической привлекательности регионов России. Большинство путешественников в регионе едут на озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды. Туризм на Байкале является круглогодичным.