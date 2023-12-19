На правобережье Красноярска в 2024 году откроют первую с советских времен поликлинику

Речь идет о микрорайоне Пашенный

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Первая за последние 30 лет поликлиника откроется на правобережье Красноярска в 2024 году, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"В следующем году в Красноярске откроется еще одна поликлиника - в микрорайоне Пашенный. Для правобережья это будет первая поликлиника, построенная с советских времен", - сообщил Котюков.

По данным правительства Красноярского края, до 2026 года по национальному проекту "Здравоохранение" и краевой программе в регионе будет сдано пять поликлиник, 115 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, полностью обновят санитарный транспорт в сельских территориях.

В конце декабря 2023 года в микрорайоне Северный откроется взрослая поликлиника с плановой мощностью 500 посещений в смену. "Для Северного открываем долгожданный объект. Район быстрорастущий и [прежняя] поликлиника просто располагалась в разных зданиях и давно уже не обеспечивала необходимый уровень медицинской помощи. Здание новой поликлиники построено по национальному проекту "Здравоохранение", - сообщил Котюков.

В восьмиэтажном медицинском учреждении будет работать 28 терапевтических участков, кабинеты узкопрофильных специалистов и дневной стационар на 26 коек.

На правом берегу Енисея в Красноярске проживает около 450 тысяч человек. Здесь находятся крупные заводы - "Красмаш", "Красцветмет", завод холодильников "Бирюса" и другие.