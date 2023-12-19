Первая леди Бразилии подаст в суд на соцсеть X после взлома ее аккаунта

Розанжела Лула да Силва отметила, что социальная сеть не смогла оперативно заморозить ее учетную запись

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 декабря. /ТАСС/. Первая леди Бразилии Розанжела Лула да Силва намерена подать в суд на социальную сеть X (ранее Twitter) после взлома ее учетной записи. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

"Я даже не знаю, где я буду с ними судиться: в США или в Бразилии, но я точно подам иск", - приводит телеканал слова супруги президента. По словам первой леди, социальная сеть X не смогла оперативно заморозить ее учетную запись после взлома, на это потребовалось 1,5 часа.

Ранее телеканал сообщил, что 12 декабря на странице Розанжелы Лулы да Силвы в X было размещено большое количество изображений "порнографического и женоненавистнического характера", содержавших ненормативную лексику и оскорбления.

15 декабря газета Folha de S. Paulo написала, что семнадцатилетний подросток в ходе обысков признался бразильской полиции, что взломал учетную запись первой леди республики. Подросток нашел данные для входа в ее аккаунт в интернете, куда они попали в результате утечки данных.