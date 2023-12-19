Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога по ОРВИ в Коми на 49%

Из-за роста заболеваемости карантин объявили в 23 школах

СЫКТЫВКАР, 19 декабря. /ТАСС/. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен в Республике Коми на 49,2%, среди взрослого населения - на 171,8%. Из-за роста заболеваемости объявлен карантин в 23 школах и в трех детских садах, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"В Республике Коми за прошедшую неделю зарегистрировано 363 случая заболеваний новой коронавирусной инфекцией, 135 случаев внебольничных пневмоний, в том числе - 49 среди детей до 17 лет. С симптомами ОРВИ и гриппа обратилось 12 741 человек, в том числе 6 508 детей. Эпидемический порог превышен в целом по региону на 49,2 %, в том числе среди взрослого населения - на 171,8 %", - говорится в сообщении.

Для снижения уровня заболеваемости на 18 декабря полностью приостановлен учебный процесс в 23 средних школах и в трех дошкольных учреждениях, частично в 121 классе 42 средних школ и в 12 группах 10 дошкольных учреждений.

В столице региона Сыктывкаре зарегистрировано за неделю 5 396 обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, что превышает эпидпорог на 32,6%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 147,3%. Лабораторно подтверждено 108 случаев гриппа A за неделю. Кроме того, у заболевших ОРВИ выделены вирусы негриппозной этиологии.

Ранее все школы Сыктывкара закрывали на карантин с 27 ноября по 4 декабря из-за высокой заболеваемости ОРВИ. В поселках Троицко-Печорск и Нижняя Омра Троицко-Печорского района школы закрыты на карантин с 5 декабря, его продлили до 18 декабря. С 12 по 19 декабря объявлялся карантин в Ухте, втором по величине городе Коми. С 19 по 25 декабря введен карантин в городе Сосногорске, поселках Нижний Одес и Войвож Сосногорского района.