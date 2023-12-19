МВД выдало паспорта РФ 170 вывезенным из сектора Газа

Еще 50 ждут легализации документов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления по вопросам миграции МВД России оформили и выдали 170 эвакуированным из сектора Газа паспорта РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"На данный момент оформлено и выдано свыше 170 паспортов. В отношении 50 человек проводятся мероприятия по установлению личности, решаются вопросы по процедуре консульской легализации в России документов, выданных в Палестине. По завершении указанных действий этим гражданам также будут оформлены паспорта", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в настоящее время организованная перевозка эвакуируемых из сектора Газа завершена. "Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России продолжают работу по урегулированию правового положения прибывших и оформлению им документов", - добавили в ведомстве.

Всего с 13 ноября по 19 декабря в РФ доставлены 1 124 человека, из них 643 - граждане РФ, 518 детей, из них 320 - россияне. Накануне спецборт МЧС России доставил в Москву последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. Прибывшие заключительным рейсом граждане направлены в пункты временного размещения. Сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России консультируют их, в том числе по вопросам восстановления утраченных документов и получении правовых статусов.