Суд Софии запретил демонтаж памятника Советской армии, который уже успели разрезать

Решение суда может быть обжаловано в течение трех дней

СОФИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Административный суд болгарской столицы запретил действия по демонтажу памятника Советской армии, признав его незаконным, однако к тому моменту бронзовые фигуры величественного монумента уже были разрезаны на части и фактически сброшены с пьедестала в центре столицы.

Как отмечает Болгарское национальное телевидение, суд указал, что демонтаж памятника осуществляется незаконно, так как суду не был представлен соответствующий административный акт. "Представленные доказательства не уставляют факт того, что действия [по разрушению памятника] базируются на основании закона или административного акта, ставят перед собой цель защиты государственной собственности", - говорится в решении суда. Суд распорядился, чтобы действия должностных лиц областной администрации Софии по демонтажу памятника были прекращены.

Заявление в суд внесли представители движения "Встань БГ" и партии "Возрождение". Отмечено, что решение суда может быть обжаловано в течение трех дней.

Ранее премьер Болгарии Николай Денков заявил, что "место памятника Советской армии - в музее социалистического искусства, ему нет места в центре Софии".

Посол России Элеонора Митрофанова, отвечая на вопросы агентства "ПИК", в свою очередь отметила, что памятник Советской армии был посвящен мужественным болгарам, боровшимся с фашизмом, и был построен на народные деньги, но сейчас "варварски автогеном режут на куски это замечательное произведение искусства". Дипломат назвала это "войной с прошлым" и "попыткой переписать историю".

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов. Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. Власти объясняли разрушение монумента "действиями по техническому демонтажу, необходимыми для реставрации памятника".