В Москве открылась выставка дизайнерских елей

Для подсветки деревьев использовали 4 км гирлянд и 7,5 тыс. елочных игрушек

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Выставка дизайнерских елей открылась в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на Кузнецком мосту в Москве, сообщили в пресс-службе цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась традиционная выставка дизайнерских елей. Их авторы вдохновлялись сказкой Самуила Маршака "12 месяцев" и создавали инсталляции, посвященные разным сезонам", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, выставка проводится в восьмой раз, за все время в ней приняли участие 150 именитых дизайнеров, молодых специалистов и медийных персон. В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров. В пресс-службе уточнили, что среди авторов - дизайнеры Игорь Чапурин, Артем Кривда, Евгения Линович, художница Алия Алиева, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, представители Дома моды Валентина Юдашкина и другие.

Для подсветки елей использовано 4 км гирлянд и 7,5 тыс. елочных игрушек. Например, февральскую ель, посвященную китайскому Новому году, украшают фонарики и обвивает дракон, а мартовских елей две, одна из них напоминает о пробуждении подснежников. Авторы инсталляций, посвященных июню, июлю и августу, использовали образы героев сказок Александра Сергеевича Пушкина и детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!".