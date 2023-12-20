В Хабаровске на карантин по ОРВИ закрыли 56 классов в 18 школах

В городе превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу, рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ ввели в 56 классах 18 школ Хабаровска, сообщили в городской администрации.

"В Хабаровске на карантин по острым респираторно-вирусным инфекциям закрыто 56 классов в 18 школах", - говорится в сообщении. Ученические коллективы отправляются на внеплановые каникулы в тех случаях, когда заболевают 20% детей в классе.

В городе превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу, рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. За минувшую неделю подтверждено 16 случаев гриппа.

По информации управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, по сравнению с предыдущей неделей в крае отмечается небольшой рост заболеваемости - на 4,2%. Чаще всего болеют взрослые и дети школьного возраста. Наиболее интенсивно заболеваемость растет в Хабаровске, Хабаровском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Комсомольском, Амурском, Солнечном, Николаевском, Ульчском районах, уточнили ТАСС в управлении.

Заболеваемость вызвана циркуляцией широкого спектра вирусов, в том числе вируса гриппа. Отмечается циркуляция двух штаммов - В и А, оба они входили в состав вакцины. Вакцинацию в крае завершили, привито около 584 тыс. человек.