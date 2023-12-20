В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО

По информации краевого парламента, там можно будет получить санаторно-курортные, медицинские, социально-психологическое услуги

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Первый реабилитационный центр для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей будет создан в Красноярском крае. Об этом говорится в Telegram-канале законодательного собрания региона.

"В крае появится реабилитационный центр для участников СВО и членов их семей. Такое решение принято на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике", - говорится в сообщении. По информации краевого парламента, там можно будет получить санаторно-курортные, медицинские, социально-психологическое услуги. Плановые затраты составят в 2024 году около 500 млн рублей.

Рассматривается возможность создать такой центр на базе профилактория "Березка", который в ближайшее время будет передан в краевую собственность. Лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 230 мест, ежегодно реабилитацию там смогут получить 3 450 человек. Санаторий расположен в трех корпусах, находится в 160 км от Красноярска на берегу озера.