В шанхайском Disneyland заработала первая в мире тематическая зона "Зверополис"

В администрации парка предупредили, что в первый день работы новой зоны будут вынуждены ограничивать поток посетителей из-за большого количества желающих осмотреть новый аттракцион

ШАНХАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Шанхайский Disneyland пополнился новой тематической зоной по мотивам анимационного комедийно-приключенческого фильма "Зверополис", которая стала первой в мире для сети этого парка развлечений. Свои двери для посетителей она распахнула в среду, говорится в опубликованном сообщении парка.

Ее строительство началось в декабре 2019 года перед началом распространения коронавируса и введения санитарных ограничений по всей стране. Тематическая зона станет восьмой по счету в шанхайском парке развлечений. В ноябре этого года Disneyland Гонконга также открыл первую в сети парков развлечений тематическую зону по мотивам мультфильма "Холодное сердце".

В администрации парка предупредили, что в первый день работы новой тематической зоны будут вынуждены ограничивать поток посетителей из-за большого числа желающих осмотреть новый аттракцион. "Зверополис", указывается в сообщении, как и сам Шанхай, выглядит ярко и празднично в дневные часы, а ночью преображается в яркое шоу с разноцветной подсветкой, что может быть интересно посетителям всех возрастов.

Шанхайский Disneyland - американо-китайский проект, в основу которого заложены идеи местных и западных дизайнеров. В итоге удалось создать комплексное творение, выгодно отличающееся от аналогичных парков как в КНР, так и за ее пределами. Авторы замысла - компания Walt Disney и ее местный партнер Shanghai Shendi Group.

Совместно они вложили в строительство первого Disneyland на территории материкового Китая $5,5 млрд. Этот инвестиционный проект считается одним из наиболее дорогостоящих в стране, доля Walt Disney в нем составляет 57%, остальное принадлежит китайскому капиталу.

В парке развлечений в Шанхае до появления новой было открыто семь тематических зон: "Остров приключений", "Сады воображения", "Проспект Микки", "Страна будущего", "Пещера сокровищ", "Страна фантазий" и "История игрушек".