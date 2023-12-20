Володин заявил, что сотрудники органов безопасности вносят вклад в защиту суверенитета РФ

Председатель Госдумы также поблагодарил их за профессионализм, самоотдачу, ответственное отношение к решению поставленных задач

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники органов безопасности с честью исполняют свой долг и вносят вклад в защиту суверенитета России. Об этом говорится в поздравлении сотрудников спецслужб с профессиональным праздником председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником. Сотрудники органов безопасности с честью исполняют свой долг. Вносят вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, защиту национальных интересов и суверенитета нашей страны", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте палаты парламента.

Он поблагодарил сотрудников органов безопасности за профессионализм, самоотдачу, ответственное отношение к решению поставленных задач. Володин также пожелал "успехов и всего наилучшего".

20 декабря ежегодно в РФ отмечается День работника органов безопасности - профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других органов госбезопасности.

Установлен 20 декабря 1995 года указом президента РФ Бориса Ельцина. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров издал декрет об образовании структуры - предшественницы современных органов госбезопасности: Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.