Министр здравоохранения Франции подал в отставку после принятия закона о миграции

По мнению Орельена Руссо, документ претерпел слишком серьезные изменения в процессе утверждения в Сенате и стал чересчур "правым"

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения и профилактики Франции Орельен Руссо подал премьер-министру страны прошение об отставке после того, как в ночь на среду Национальное собрание (нижняя палата парламента) проголосовало за принятие законопроекта об ужесточении миграционных правил. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, министр ранее уже говорил о том, что подаст в отставку в случае принятия скандального законопроекта, поскольку, по его мнению, он претерпел слишком серьезные изменения в процессе утверждения в Сенате и стал чересчур "правым". Будучи выходцем из Французской коммунистической партии, министр, в частности, выражал недовольство предложенным в рамках реформы ограничением на персонализированную помощь в съеме жилья для выходцев из-за пределов ЕС, а также требованием для иностранных студентов вносить залог перед получением визы на случай покрытия их возможной депортации.

В офисе премьер-министра Элизабет Борн изданию не сообщили, принято ли прошение Руссо об отставке. Газета в свою очередь напоминает, что накануне недовольство законопроектом выражали еще четыре представителя правительства, представляющие левые партии. В частности, это министр высшего образования и исследований Сильви Ретайо, министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон, министр-делегат, отвечающий за жилищное строительство, Патрис Вергриет и министр-делегат, отвечающий за промышленность Франции, Ролан Лескюр. Во вторник вечером они принимали участие в срочном совещании, организованном в Матиньонском дворце незадолго до принятия законопроекта парламентом.

Национальное собрание Франции приняло закон об ужесточении миграционных правил при поддержке 349 депутатов, тогда как 186 проголосовали против. Закон, в частности, предусматривает упрощение высылки нелегальных мигрантов, усложнение процедуры воссоединения семей, ужесточение условий получения государственной социальной помощи для иммигрантов, а также введение ежегодных миграционных квот, утверждаемых парламентом. Кроме того, в законе содержатся положения о лишении французского гражданства лиц, дополнительно имеющих паспорт другой страны, которые совершили преступление против представителей государственной власти Франции.

Некоторые нормы закона будут пересмотрены или отменены, поскольку, по словам главы МВД Жеральда Дарманена, который является автором документа, ряд поправок, внесенных в текст депутатами и членами Сената (верхней палаты парламента), "противоречат конституции республики". Глава ведомства не исключил, что закон будет направлен в Конституционный совет Франции - высшую инстанцию, определяющую соответствие новых законов страны ее конституции. Это может сделать президент республики Эмманюэль Макрон, премьер-министр Элизабет Борн и группа из 60 депутатов или 60 сенаторов.