Московский производитель оснастил интернетом поезд Деда Мороза

В Москве поезд сделает остановку 27 декабря на Белорусском вокзале

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Производитель оборудования для транспортной инфраструктуры из Москвы обеспечил передвижную резиденцию Деда Мороза интернетом и связью по маршруту следования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"С 2007 года компания "Инкарнет" разрабатывает, выпускает и внедряет комплексные решения по обеспечению транспорта беспроводным интернетом. Предприятие активно развивается - в 2023-м оно вдвое увеличило производственные мощности благодаря запуску новых линий. Это позволило выпускать больше изделий, выводить на рынок новые модели, расширять клиентскую базу и реализовывать уникальные проекты. Так, произведенный в этом году тысячный сетевой агрегатор обеспечил связью и выходом в интернет поезд Деда Мороза", - сказал глава департамента Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.

Поезд Деда Мороза - совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. На протяжении трех лет Дед Мороз отправляется из Великого Устюга в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции. В ее состав входят приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с сувенирами. В Москве поезд сделает остановку 27 декабря на Белорусском вокзале, маршрут следования в этом году включает 83 остановки в городах.