В Серпухове завершили строительство многопрофильной поликлиники

Здание общей площадью более 10 тыс. кв. м рассчитано на 700 посещений в смену

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Строительство многопрофильой поликлиники, рассчитанной на 700 посещений в смену, завершили в городском округе Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В микрорайоне Ивановские дворики Серпухова завершено строительство многопрофильной поликлиники. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Строительство велось в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Это будет первая поликлиника в новом микрорайоне", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что здание общей площадью более 10 тыс. кв. м рассчитано на 700 посещений в смену. В поликлинике будет оказываться первичная медицинская помощь по нескольким направлениям: терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, неврология, гинекология и другие.

В пресс-службе рассказали, что в медучреждении предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых, фильтр-боксы, в которых будут осматривать пациентов с симптомами вирусных инфекций.

В настоящее время поликлиника готовится к открытию, заключили в министерстве.