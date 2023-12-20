Губернатор Новосибирска объяснил срыв сроков строительства школ ошибками концессионера

Отставания в строительстве школ ранее были выявлены прокуратурой

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Срыв строительства шести школ по концессионному соглашению в Новосибирской области связан с ошибками концессионера, который решил построить фундаменты, не следуя проекту, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Возникла системная проблема из-за того, что наш частный партнер понадеялся на легкие решения, на возможность заработать на удешевлении материалов и решений проекта. Причем мы весной его предупреждали, что изменения должны получить подтверждения экспертизы, и скорее всего они его не получат. Тем не менее он был абсолютно уверен, поспешил возвести фундаменты и получил отрицательное заключение. И по нашему требованию вынужден был переделывать работу", - сказал губернатор.

Ранее отставания в строительстве школ были выявлены прокуратурой. Позднее в Госстройнадзоре региона сообщили, что фундамент трех из шести образовательных учреждений пришлось демонтировать. Как ранее заявлял министр строительства региона Алексей Колмаков, все шесть школ отставали по темпам строительства. Срок сдачи образовательных учреждений с этого года перенесен на лето 2024 года.

ТАСС обратился за комментарием в пресс-службу компании-концессионера.

Всего за следующий год в регионе планируется открыть 13 школ проектной мощностью 9,9 тыс. мест и два детских сада. Большая часть образовательных учреждений будет построена в Новосибирске. Рост числа учащихся в регионе опережает темпы ввода общеобразовательных организаций, острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в две смены. У региона есть потребность в строительстве как минимум 15 объектов на 15 тыс. мест до конца 2024 года.