Юрий Соломин остается в больнице

Народный артист СССР ранее перенес инсульт в легкой форме

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, продолжает лечение в больнице. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

"Пока нет", - сказала она на вопрос о выписке. По ее словам, у Юрия Соломина все нормально. Ранее в театре предположили, что худрука могут выписать на этой неделе.

Как сообщила пресс-служба Малого театра, худрук перенес инсульт в легкой форме.

Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.