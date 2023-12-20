В Китае назвали иероглиф года

Им стал "чжэнь", означающий "воспрянуть духом"

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Иероглиф "чжэнь", означающий "воспрянуть (духом)", "подниматься", "воспарить", "воодушевиться", стал иероглифом года в Китае, а словосочетанием года стало "высококачественное развитие".

Такой выбор сделали на совместном мероприятии Государственный центр мониторинга и исследований языковых ресурсов, издательство "Шанъу" и агентство Xinhua.

"Согласно опросу, опубликованному в среду, китайский иероглиф "чжэнь", означающий воспрянуть (духом); поднимать дух (настроение), воодушевлять, стал иероглифом года, а "высококачественное развитие" - словосочетанием года", - указало в своем сообщении агентство Xinhua.

Качество "чжэнь", отметило агентство, проявляется тогда, "когда человек способен оставаться верным своим идеалам перед лицом трудностей, продолжать идти, несмотря на ветер и дождь, и испытывать радость от достижения каждого шага на пути прогресса". Иероглиф и словосочетание года были выбраны на основе рекомендаций пользователей Сети и экспертов. В процессе отбора также использовался алгоритм, основанный на корпусе китайских иероглифов, рассказало агентство.

Мероприятие "Определение наиболее широко употребляемых слов" проводится уже 18 лет, оно направлено на то, чтобы "побудить общественность фиксировать свою жизнь и социальные изменения", резюмировало Xinhua.