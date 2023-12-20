В Херсонской области начали создавать систему вызова по номеру 112

В случае экстренной ситуации, аварии, пожара, кражи жители Херсонской области смогут позвонить по номеру для вызова экстренных служб

ГЕНИЧЕСК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области начали создание в регионе обеспечения системы вызова экстренных оперативных служб по номеру 112. Об этом сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"Указом губернатора Херсонской области в ближайшее время будут созданы единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае экстренной ситуации, аварии, пожара, кражи жители Херсонской области смогут позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о проблеме.

"Основным способом вызова экстренных оперативных служб будет являться обращение в систему "112", которая будет принимать сообщения о происшествиях и оказывать информационно-справочную помощь. Единая дежурно-диспетчерская служба будет взаимодействовать с экстренными и аварийными службами Херсонской области <...>, системами 112 других субъектов. Задачи ЕДДС заключаются в круглосуточном приеме звонков от населения, обработке информации и передаче данных в экстренные оперативные, аварийно-восстановительные службы, службы жизнеобеспечения для их оперативного реагирования", - сообщается в Telegram-канале.

Согласно указу губернатора Херсонской области, для создания системы "112" в регионе создана рабочая группа. Контроль за исполнением возложен на председателя правительства области Андрея Алексеенко.