СК прекратил уголовное дело об аварии самолета Ан-28 в Томской области

Одному из пилотов ранее было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности

ТАСС, 20 декабря. Следователи прекратили уголовное дело об авариной посадке самолета Ан-28, произошедшего в Томской области в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Дело прекращено за истечением сроков давности", - сказал собеседник агентства.

Ранее одному из пилотов, управлявших самолетом, было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности. Органы предварительного следствия установили, что из-за усталости экипажа противообледенительная система не была включена своевременно, что привело к сбросу наросшего льда и отказу двигателей.

Самолет Ан-28 авиакомпании "Сила" 16 июля 2021 года выполнял рейс из города Кедрового в Томск и совершил жесткую посадку. На десятой минуте полета у судна остановились оба двигателя. На борту находились три летчика и 15 пассажиров, в том числе пять детей. Были госпитализированы два человека - командир судна и 17-летняя пассажирка. Остальные с ссадинами и ушибами были отпущены домой. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.