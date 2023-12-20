Экопарк создали на территории кампуса федерального университета в Красноярске

Также создан благоустроенный визит-центр, где можно взять лыжи на прокат

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Экопарк на площади 125 га создали на территории, прилегающей к кампусу Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Об этом говорится в сообщении университета.

"В Красноярске появилась новая территория для занятий спортом и прогулок в лесу: около шести километров трасс для лыжников, спортивные тренажеры, тропы для пеших прогулок, выгула и дрессировки собак, детская игровая площадка. Около 125 га территории кампуса Сибирского федерального университета благоустроили по современным стандартам. Тропы и трассы обустроены в границах уже существовавших маршрутов для лыжников и пешеходов, не затрагивая деревья и кустарники", - говорится в сообщении. Экопарк создан на территории лесного массива "Березовая роща".

Также создан благоустроенный визит-центр, где можно взять лыжи на прокат. В экопарке есть огороженная территория для выгула и дрессировки собак со скамейками для хозяев питомцев, объектами для тренировки и урнами для отходов.

В университете отмечают, что это уже второй опыт благоустройства городских лесов. Ранее университетом в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиады-2019 был обустроен заброшенный лесной массив, получивший название "Гремячая грива" и ставший излюбленным местом для прогулок горожан. Новый экопарк получил название "Грива Спорт".

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.