Оптимизация позволит увеличить вместимость будущей спортивной арены Перми на 1,5 тыс. мест

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, все подготовительные работы на площадке уже проведены

ПЕРМЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Количество мест в многофункциональной спортивной арене в Перми, начало строительства которой неоднократно переносилось и теперь планируется в 2024 году, может увеличиться с 10,5 тыс. до 12 тыс. без повышения стоимости проекта, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас есть желание, и сейчас эта работа ведется, по оптимизации не в ущерб качеству этого объекта. Возможно, он выйдет не на 10, а на 12 тыс. посадочных мест. Без удорожания, а наоборот с удешевлением проектных решений", - сказал Махонин.

По словам главы региона, все подготовительные работы на площадке уже проведены, однако "не все зависит от региональных властей". "Ключевая ставка повышена, сейчас надо опять пересчитать всю экономическую модель. Если будут благоприятные условия с точки зрения заимствования, мы будем рассчитывать на выход на стройку в конце весны [2024 года] с учетом конкурсных процедур", - добавил губернатор.

Согласно паспорту объекта, арена в Перми будет представлять собой пятиэтажное здание высотой 45,5 м, с размером игрового поля 36 на 66 м. Общая площадь арены составит 74 тыс. кв. м. Завершить строительство объекта планируется в 2026 году. На фасаде здания будет выполнена декоративная оболочка из ромбовидных элементов, похожих на раскрытые "чешуйки" кедровой шишки. Они будут облицованы алюминиевыми панелями трех близких друг к другу цветов - слоновой кости, серо-бежевого и бежево-коричневого. Также предполагается применение перфорации. По словам губернатора Пермского края, строительство этого объекта позволит Перми проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.

Финансирование строительства многофункциональной спортивной арены в размере 18,6 млрд рублей планировалось произвести за счет кредитных средств АО "Банк ДОМ.РФ". В феврале власти Прикамья и ООО "Пермь-Арена" подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации будущей спортивной арены. Проект реализуется в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми в 2023 году.