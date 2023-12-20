В ФПА не беспокоятся из-за инициативы Минюста прекращать статус покинувших РФ адвокатов

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Олег Баулин также назвал обстоятельства, которые исключают возможность применения этой меры ответственности, в частности, выезд по уважительным причинам для лечения, обучения или сопровождения членов семьи

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Инициатива Минюста России, которая предлагает прекращать статус адвокатов, уехавших из России более чем на год или переехавших в другую страну, не вызывает большого беспокойства, заявил журналистам вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Олег Баулин.

"Речь не идет о том, что выезд за пределы России с целью оказания правовой помощи будет рассматриваться в качестве основания для прекращения статуса адвоката. Если адвокат выезжает для выполнения профессиональных обязанностей, то никаких проблем не возникает", - сказал Баулин. Он также назвал обстоятельства, которые исключают возможность применения этой меры ответственности, в частности, выезд по уважительным причинам для лечения, обучения или сопровождения членов семьи. "Поэтому какого-либо большого беспокойства это предложение у Федеральной палаты адвокатов не вызывает, и региональные палаты адвокатов смогут справиться с тем, чтобы эта норма применялась обоснованно и без проблем для адвокатского сообщества", - добавил вице-президент ФПА.

По его словам, прекращение статуса адвоката - это внутренний вопрос адвокатского сообщества, который поэтапно разрешается органами адвокатского самоуправления: квалификационная комиссия дает заключение о наличии состава дисциплинарного проступка в действиях адвоката, а совет адвокатской палаты на основании этого заключения выносит свое решение, соглашаясь или не соглашаясь с выводами комиссии.