Глава ФНПР в рамках поддержки Путина на выборах будет продвигать гарантии достойного труда

Михаил Шмаков сообщил, что Федерация независимых профсоюзов России будет вести активную агитацию в трудовых коллективах: прийти на выборы и выразить поддержку нынешнему президенту РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Профсоюзы будут продвигать гарантии достойной оплаты и условий труда в рамках поддержки самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2024 года. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. который является участником группы избирателей, созданной для поддержки Путина.

"Мы будем вести активную агитацию в трудовых коллективах: прийти на выборы и выразить поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу, гаранту Конституции. И конечно, мы будем продвигать гарантию достойного труда: достойной оплаты и условий труда, сохранения всех социальных гарантий, уважения к человеку труда", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Центризбирком РФ на заседании в среду зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в марте 2024 года и разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах.