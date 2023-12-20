Суд отменил митрополиту Черкасскому Феодосию круглосуточный домашний арест

Теперь иерарх может совершать богослужения в храмах епархии и Украины

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Суд отменил митрополиту Черкасскому и Каневскому канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосию круглосуточный домашний арест, оставив только ночной. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Отмечается, что об этом сам владыка по окончании судебного заседания объявил верующим, собравшимся поддержать его. Решение суда означает, что теперь митрополит может совершать богослужения в храмах епархии и Украины.

"Эти восемь месяцев мы прошли вместе с вами. Переживали, молились, скорбели, а теперь вместе радуемся", - цитирует пресс-служба УПЦ Феодосия.

Сразу после суда иерарх вместе с верующими отправился в Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах для проведения благодарственного молебна.

В феврале этого года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Феодосию обвинения в разжигании межконфессиональной розни. В апреле его обвинили в оправдании действий РФ и взяли под круглосуточный домашний арест, который уже не раз продлевали. В октябре СБУ предъявила митрополиту новые обвинения по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений и требовала заключить его под стражу. Однако суд отклонил ходатайство стороны обвинения, оставив Феодосия под домашним арестом. 2 ноября эта мера пресечения в очередной раз была продлена еще на два месяца, а 15 декабря прокуратура направила дело по обвинению митрополита Черкасской епархии в суд.

В последние годы украинские власти проводят открытый курс на запрет УПЦ. Власти на местах лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур, захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. По последним данным, с февраля 2022 года против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 68 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.