Первый канал 30 декабря покажет подборку самых актуальных треков 2023 года

Зрители смогут увидеть выступления Полины Гагариной, Вали Карнавал, Jony, HammAli & Navai и других

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Подборку самых актуальных треков 2023 года в программе "Самый первый Новый год" покажет Первый канал в полночь 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"Три "Деда Мороза" - Егор Крид, Баста и Антон Беляев представляют вашему вниманию подборку самых актуальных треков 2023 года. В нашей стране слишком много хорошей музыки, чтобы вместить ее в одну новогоднюю ночь. Поэтому 30 декабря добро пожаловать на "Самый первый Новый год" на Первом", - говорится в сообщении.

Зрители смогут увидеть выступления Полины Гагариной, Zivert, Вали Карнавал, Jony, Вани Дмитриенко, Тоси Чайкиной, HammAli & Navai и других.

Ведущим "Самого первого Нового года" стал Константин Анисимов. "В нашем "Самом первом Новом годе" - три гвоздя программы и три мощных молота забивают эти гвозди - Егор Крид, Баста и Антон Беляев. Они фактически музыкально спродюсировали весь line up - всю подборку артистов, которых мы увидим на Первом канале 30 декабря. Для многих это будет премьера, они впервые выступят для зрителей Первого канала", - привели слова ведущего в пресс-службе.