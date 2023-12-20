В Закарпатье сельсовет отказался сносить памятник советским солдатам

Как следует из решения сельсовета, "на памятнике нет советской символики"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Синевирский сельский совет Хустского района Закарпатской области на западе Украины отказался демонтировать памятник советским солдатам. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

Как следует из решения сельсовета, "на памятнике нет советской символики".

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.