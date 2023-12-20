Председатель Совета судей уверен, что спорт снижает нагрузку на судебную систему РФ

Спорт является важнейшим фактором формирования личности, добавил Виктор Момотов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Спорт является важнейшим фактором формирования личности и в перспективе снижает нагрузку на судебную систему России. Об этом заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов в ходе выступления на дискуссионном клубе им. Замятина в Москве.

"Спорт - это сложнейший процесс человеческих отношений. Но для нас самое главное - это важнейшая культурная ценность, влияющая на формирование личности, способность взаимодействовать в единстве и солидарности с другими членами общества. Спорт уменьшает социальную напряженность, понижает конфликтность в обществе. В далекой перспективе это снижает нагрузку в судах, для нас это важно", - сказал он. По словам Момотова, регулирование спорта является сложным процессом с точки зрения юриспруденции, в нем задействованы как трудовое, гражданское, так и уголовное, и административное права.

Как рассказала судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России Светлана Фролкина, чаще всего профессиональные спортсмены судятся в судах общей юрисдикции из-за долгов по зарплатам. "Примерно 70% от общего числа дел данной категории - это споры по искам спортсменов, тренеров к работодателям о взыскании задолженности по выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, денежной компенсации за нарушение установленного срока их выплаты", - сказала она. По словам судьи, требования спортсменов зачастую удовлетворяют. "Несколько реже работниками предъявляются требования о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула (22% исков)", - добавила юрист. По ее словам, также суды рассматривают споры о взыскании компенсации морального вреда, об отмене приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности и другие требования.

Фролкина отметила, что для упрощения рассмотрения трудовых споров с участием спортсменов 2019 году в России был создан Национальный центр спортивного арбитража при АНО "Спортивная арбитражная палата". "Этот орган рассматривает спортивные споры, в том числе индивидуальные трудовые спортсменов и тренеров, при наличии письменного арбитражного соглашения", - уточнила она.