Патриарх Кирилл предостерег священников от увлечения психологией

Глава РПЦ считает, что священник никогда не станет хорошим психологом или психиатром

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Увлечение православных священнослужителей психологическими практиками может повредить пастырскому подходу - знать их полезно, но священник никогда не станет хорошим психологом или психиатром, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Выступая на ежегодном епархиальном собрании московского духовенства, он отметил, что сегодня развилась "целая индустрия коммерциализированных психологических практик" и "молодому священнику может показаться, что подобные курсы "обучения психологии" <...> позволят ему быстро стать хорошим пастырем".

"Высок риск того, что со временем любитель психологии начнет критиковать Писание и святоотеческое наследие - дескать, их содержание устарело, или мы просто раньше неправильно понимали написанное", - сказал патриарх, чей доклад опубликован на сайте Московского патриархата.

Кроме того, по словам главы Русской православной церкви, иногда исповедь превращается в терапевтические беседы, а смирение трактуется как "принятие себя таким, какой я есть", что приводит отказу от внутренней работы над собой. Как полагает патриарх, особенно опасно применение психологических практик в вопросах, связанных со сложной семейной ситуацией. "Недопустимо, когда священник, следуя методам некоторых психологических направлений, будет предлагать "разобраться в отношениях", устранить "травмирующие", "токсичные" и "не способствующие самореализации" факторы, а в противном случае - пойти на развод. Напротив, священник должен, насколько это возможно, призывать членов семьи к терпению", - заявил патриарх Кирилл.

Он также назвал ошибочным мнением, что при общении с паствой священник обязательно должен давать советы по самому спектру вопросов семейной, общественной, трудовой жизни.

Патриарх напомнил, что психология изучается в духовных семинариях, но "такой курс не предполагает формирования у обучающихся навыков применения психологических практик и тем более умения исправлять самостоятельно действительные или мнимые психологические проблемы людей". "Знать о практиках, о методике полезно, но пастырь не может эти методы применять. Он никогда не станет хорошим психологом или психиатром. А вот применение чужих практик в пастырской работе может очень повредить пастырскому подходу", - заключил предстоятель РПЦ.