Египетский отель, где останавливалась Агата Кристи, передали в управление частной компании

В управление частному капиталу переданы также шесть гостиниц сетей Steigenberger, Mövenpick и Marriott в Каире, Александрии и Луксоре

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Отель Cataract в городе Асуан, где останавливалась английская писательница Агата Кристи и под впечатлением от которого она написала роман "Смерть на Ниле", наряду с еще шестью гостиницами Египта передан в управление компании, 51% акций которой будет владеть одна из крупнейших египетских частных девелоперских групп. Соглашение о партнерстве между Суверенным фондом Египта, Египетской генеральной компанией по туризму и отелям с одной стороны и холдинговой группой Talaat Mustafa Holding Group с другой было подписано в Каире в присутствии премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

Оно, как сообщил новостной портал Al-Youm as-Sabia, предусматривает создание проектной компании, структура собственности которой предполагает передачу доли в 39% частной холдинговой группе "с правом подписки на увеличение капитала до 51%". Объем первоначальных финансовых средств Talaat Mustafa Holding Group, которые она передает в капитал новой проектной компании через свою дочернюю структуру, составляет $800 млн.

Кроме асуанского отеля Cataract, в управление частному капиталу переданы шесть гостиниц таких сетей, как Steigenberger, Mövenpick и Marriott в Каире, городе Александрия на побережье Средиземного моря и в Луксоре, известном своими храмами эпохи Древнего Египта и Долиной царей, где захоронены десятки фараонов, включая Тутанхамона.

По словам министра планирования и экономического развития Египта Халы ас-Саид, подобными соглашениями "власти страны стремятся расширить участие частного сектора в процессе экономического развития". Она добавила, что переданные в управление отели "одни из лучших в мире, но необходимы инвестиции для поддержания их деятельности, повышения эффективности работы и увеличения доходности". Кроме того, как отметила министр, сделка финансируется из-за рубежа, что "будет способствовать увеличению поступлений в страну иностранной валюты".

Исполнительный директор Суверенного фонда Египта Айман Сулейман добавил, что, выбор был сделан в пользу группы, которую возглавляет успешный египетский инвестор и предприниматель Талаат Мустафа. Его успешный опыт, по убеждению директора Фонда, "позволит оптимально и максимально извлекать выгоду от эксплуатации этих отелей, сохраняя при этом их исторический характер и превращая в мировые символы египетского гостеприимства".