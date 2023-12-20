ПФКИ в 2023 году поддержал 2 116 учреждений культуры и спорта в новых регионах

На новых территориях также поддержали 78 проектов на сумму 781 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) в 2023 году поддержал 2 116 учреждений культуры и спорта в четырех новых регионах. Об этом журналистам рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

"Поддержку от ПФКИ [в 2023 году] получили 2 116 учреждений культуры и спорта в новых регионах, в том числе 590 - в Донецкой Народной Республике, 796 - в Луганской Народной Республике", - рассказал Кириенко, добавив, что, кроме ПФКИ, свою программу там реализует Минкультуры России.

Также он рассказал о средствах, выделенных на поддержку проектов в новых субъектах. "У нас действительно сейчас 781 млн рублей получат проекты в новых регионах [поддержано 78 проектов для новых регионов, 8 из которых поданы от жителей четырех новых субъектов России] только в первом конкурсе 2024 года", - добавил он.

Президентский фонд культурных инициатив поддержит 883 проекта в первом конкурсе 2024 года на сумму 3,917 млрд рублей, учитывая софинансирование.