Более 100 воевавших за Абхазию добровольцев из Адыгеи получили награды

Их нашли на основании поднятых из архивов документов

МАЙКОП, 20 декабря. /ТАСС/. Более 100 добровольцев из Адыгеи, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, отмечены наградами в честь 30-летнего юбилея победы, который Абхазия отметила 30 сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель Адыгейской региональной общественной организации "Добровольцы Отечественной войны в Абхазии" Мадин Тлишев.

"Делегация из Абхазии вручила государственные награды добровольцам из Адыгеи, воевавшим за независимость Абхазии от Грузии в 1992-1993 годах. 13 жителей нашей республики отмечены одной из высших боевых наград Абхазии - орденом Леона, двое - медалью "За отвагу" и 91 человек - медалью "За Победу". 30 сентября Абхазия отметила тридцатилетие победы в Отечественной войне 1992-1993 годов, и нам очень приятно оказанное внимание", - сказал он.

Как отметил на церемонии вручения наград советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал, награжденные сейчас добровольцы из Адыгеи были выявлены на основании поднятых из архивов документов.

Ранее сообщалось, что в боевых действиях в Абхазии в 1992-1993 годах приняли участие порядка двухсот добровольцев из Адыгеи, девять человек погибли - Адам Хуаде, Мурат Шовгенов, Аслан Муков, Сергей Диколенко, Сергей Крынин, Рамазан Барчо, Рустем Хабаху, Казбек Нехай и Алихан Хатков. Госнаградами Абхазии награждены 33 добровольца из Адыгеи, из них орденом Леона - 13 человек, медалью "За отвагу" - 19 человек. Погибший на Гумистинском фронте Адам Хуаде посмертно стал Героем Абхазии, памятник ему установлен в ауле Гатлукай Адыгеи.

Учрежденная в декабре 1992 года медаль "За Победу" была выпущена только спустя четверть века - к 25-летию Дня победы и независимости, который отмечался 30 сентября 2018 года. Этой медалью в Абхазии награждаются все участники боевых действий.