Сотрудники МЧС РФ доставили 100 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

В МЧС добавили, что семь автомобилей доставили продукты питания в Луганск, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России доставили 100 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"100 тонн гумпомощи доставили сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России жителям Донбасса. В Луганскую Народную Республику прибыл спецтранспорт чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС добавили, что семь автомобилей доставили продукты питания в Луганск, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.