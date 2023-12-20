Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона

По словам президента Франции, нельзя отбирать у артиста орден на основании одного телерепортажа

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым лишение актера Жерара Депардье ордена Почетного легиона на основе публикаций в СМИ и выступает за сохранение презумпции невиновности. Об этом он заявил в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5.

"Я понимаю, что существует полемика вокруг сказанных им слов, <...> но это орден, который выдают не для того, чтобы читать морали. Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа", - сказал президент, комментируя вышедшую в начале декабря в эфире телеканала France 2 телепередачу, посвященной обвинениям Депардье в домогательствах.

Макрон отверг возможность отбирать орден Почетного легиона у людей всякий раз, когда слышит от них шокирующие высказывания. "Это не моральный орден, и я не хочу, чтобы он таковым становился, - сказал он. - Существуют судебные процедуры, они идут своим чередом. <...> Я защищаю ценности, и одна из них - это презумпция невиновности".