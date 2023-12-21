В Москве и Московской области ожидается похолодание 24 декабря

Кроме того, давление опустится существенно ниже нормы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Похолодание до минус 5 градусов прогнозируется в воскресенье, 24 декабря, в Москве. Кроме того, давление опустится ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье ожидается устойчивый переход через нулевую отметку, оттепель заканчивается. Температура днем в воскресенье опустится до 0 - минус 5 градусов, по области - до минус 6 градусов", - рассказал метеоролог. Прогнозируется мокрый снег, снег, гололедица, отметил он.

В ночь на понедельник ожидается минус 3-8 градусов, днем - минус 1-6 градусов, добавил Вильфанд.

По его словам, в воскресенье давление опустится до 724-726 мм ртутного столба, что "существенно ниже нормы".