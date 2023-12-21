Бывшего акционера обанкротившегося Альта-банка осудили в третий раз

Александра Китбаляна приговорили к 10 годам колонии общего режима

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего председателя наблюдательного совета обанкротившегося в 2016 году Альта-банка Александра Китбаляна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Китбалян Александр Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по данному приговору и приговору Тверского суда Москвы от февраля 2020 года окончательно Китбаляну назначено наказание сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима", - сказала представитель суда.

В феврале 2020 года Тверской суд Москвы осудил Китбаляна за хищение $ 10 млн у одного из вкладчиков банка. Китбаляна тогда приговорили к шести годам лишения свободы, а общий срок наказания составил восемь лет лишения свободы с учетом того, что он уже находился в колонии за аналогичное преступление.