В пригороде Петропавловска-Камчатского планируют создать спортивный комплекс

Речь идет о развитии территории "Лыжни здоровья"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Рекреационный спортивный комплекс создадут в пригороде Петропавловска-Камчатского в рамках реновации города. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информационной политики администрации губернатора Камчатского края Александра Галдина.

"Одним из ключевых направлений мастер-плана Петропавловск-Камчатского городского округа является "Лыжня здоровья". Правительством региона разработан проект решения о комплексном развитии территории. <...> [Он] включает в себя стадион имени Виталия Фатьянова, базу Лесную, мотопарк "Камчатка" и в целом все трассы, которые охватывают этот спортивный кластер. Проект решения комплексного развития территории "Лыжня здоровья" запрещает застройку многоквартирными жилыми домами и зданиями производственного и логистического назначения. Здесь сохраняется уникальная природа, экология, подразумевается развитие исключительно рекреационной и спортивной функций", - сказала Галдина.

Она уточнила, что разработчики проекта учли и запланированные спортивные мероприятия, в том числе гонки на собачьих упряжках. Будет модернизирована инфраструктура и благоустроена территория, появится дрифт-парк.

"Лыжня здоровья" - спортивный объект в пригороде Петропавловска-Камчатского, где проводятся занятия и соревнования. Протяженность оборудованной лыжной трассы превышает 5 км, проходит она через лес.