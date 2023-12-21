В Приморье намерены создать 5 тыс. мест в школах и детсадах

Образовательные учреждения планируют построить в Артеме, Уссурийске, Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию новых школ и детских садов в городах Приморья в 2024-2026 годах обеспечит 5 тыс. новых мест в образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В этом году в Надеждинском районе сдан образовательный центр "Формат": детский сад на 240 мест и школа на 450 мест. Достраиваем другие школы, а в период с 2024 по 2026 год в крае появятся больше пяти тысяч мест: детские сады и школы будут построены в Артеме, Уссурийске, Владивостоке. На эти цели будет затрачено более 5 миллиардов рублей. В школах появляются "Точки роста", в этом году их открылось 66", - отметила глава Министерства образования Приморья Эльвира Шамонова, которую цитирует пресс-служба.

Кроме того, в крае запланировано к строительству три IT-куба, появилась 41 цифровая образовательная среда, отремонтировано 10 спортзалов, 20 школ, появилось четыре модульных спортзала в Артеме, Находке и Владивостоке",

Эльвира Шамонова добавила, что в настоящее время почти готов единый стандарт приморской школы. Первое учреждение, оборудованное по нему, - школа №1 в Большом Камне.