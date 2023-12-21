В Москве ожидаются мокрый снег и до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит примерно 734 мм ртутного столба

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами мокрый снег, гололедица и температура воздуха до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем будет 1-3 градуса тепла, в ночь на пятницу - до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.